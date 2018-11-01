Обсяги нелегального видобутку бурштину постійно зростають. Копачі щороку, в середньому, намивають сировини на понад триста мільйонів доларів. Ці кошти могли би піти у держбюджет і на розвиток місцевих громад. Проте нелегальні мільйони потрапляють у кишені кришувальників чорного бізнесу. У ситуації розбирався Олександр Васильченко.

Бурштинова лихоманка у Олевському районі на Житомирщіні почалася у 2014 році. Микола розповідає, кілька разів сам займався нелегальним промислом. Показує, після копачів залишаються ось такі мертві ділянки.

"А що це за ями? - Ну, мили люди, ось тут мили, там ми пройшли з вами. Там взагалі перемитий. Ну люди хочуть, заробляють, а нема роботи такою щоб у нас".

За чотири роки масштаби видобутку бурштину катастрофічно зросли.

"А де от миють? - Везде по кругу. - Тобто, вєзде по кругу? - Ну вєзде тут, поля, ліся. Все".

Після такого видобутку, кажуть місцеві, на землі більше нічого не росте.

"Це остається пустиня яка потрибує дуже великих бюджетних коштів для відновлення їх родючості".

Проте копачів і кришувальників цього бізнесу це не бентежить. Адже за якісне каміння можна виручити від 500 до п'яти з половиною тисяч за кілограм. Сировину через чорні канали продають у Китай, Саудівську Аравію чи Польшу.

"На цій ділянці в один гектар, копачі кажуть можуть намити бурштину на 200 або навіть 300 тисяч доларів. Сьогодні тільки в олевському районі нелегально видобувають бурштин на 260 гектарах землі".

"Це типовий луний пейзаж, коли йде видобуток бурштину. От така площа залишається після того, як завершується видобуток".

Щорічно лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко робить повітряні рейди, щоб на власні очі побачити, як копачі руйнують заповідні зони і збільшують площу видобутку бурштина.

Нині цінне каміння миють у Житомирській, Рівненській, Волинській областях. У бізнесі задіяні понад 50 тисяч копачів. Вони за рік видобувають 80 тон бурштину. У той час як єдина державна компанія "Бурштин Україні" тільки дві.

"Ми самі бачили на власні очі, яка це проблема, тому що по україні 5 тисяч гектарів землі перетворили в такий собі луний пейзаж. Це втрати бюджета 300 млн дол незаконний видобуток бурштину на рік приплюсуйте сюди 400 млн євро, це вирубка лісів контрабанда. От тобі один млрд доларів, які шукають, по Європах наш уряд в якості кредитів. Зробіть легально видобуток бурштину, зробіть нормальне законодавство і зробіть правила по вирубки лісів", - говорить Юрій Бойко, лідер "Опозиційного блоку".

В останні роки між бажаючими нажитися на вартісному камінні постійно відбуваються бурштинові війни. У 2016 в Олевську був конфлікт зі стріляниною. Постраждали люди. Зараз, кажуть депутати, ситуація знову загострилась.

"Зараз ситуація напружена в Олевську регіоні, так як зайшли декілька компаній, які планують масовий незаконий видобуток бурштину під різними вигадками і народ налаштований не допустити цього. Ми звернимось до правоохоронних органів з тим, аби не допустити протистояння в Олевському районі і щоб це не призвело до можливих жертв", - говорить Юрій Павленко, народний депутат фракція "Опозиційний блок".

За підсумками перевірки парламентарії звернуться до верховної ради і представялть своє бачення вирішення проблеми.

"Ми готуємо законопроект, який надає можливість легалізувати і перестати робити корупцію на цьому бізнесі.Чому я цим займаюсь тому що от тут втрати бюджету, втрати, які би могли підти на соцвиплати, а якщо йде незаконий видобуток, виплати йдуть не в бюджет, і не на соцпотреби, а ідуть в якості хабарів, даху правохороних органів, без яких неможливий видобуток бурштину і все це кришується правоохоронцями місцевими і потім києвськими", - говорить Юрій Бойко.

Тим часом в "Опозиційному блоці" впевнені, якщо ситуацію не врегулювати, країна й надалі буде втрачати мільярд доларів щороку.