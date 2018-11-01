Легалізована марихуана в Великій Британії. Костюмована вечірка з нагоди Геловіну в Нью-йорку. Про це і не тільки - дивіться в нашому огляді.

У Великій Британії легалізували продаж та вживання марихуани в медичних цілях. Відсьогодні купити канабіс можна виключно за рецептом. Виписувати його мають право тільки певні фіхівці в суворо визначених випадках - коли інші ліки не допомагають. Вживання конопель з медичною чи рекреаційною метою повністю дозволене у двох країнах - Канаді та Уругваї та у декількох штатах США.

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У меморіальному музеї "Аушвіц-Тіркенау" в Освенцімі відкрилася виставка художника Девіда Олера - в'язня гітлерівського концентраційного табору. Французький єврей польського походження працював в зондеркоманді - спеціальному загоні ув'язнених, які супроводжували жертв нацистів в газові камери і спалювали трупи.

В експозиції представлено понад 80 робіт художника - багато полотен привезені з Франції та Ізраїлю, з меморіалу Яд Вашем. Виставка триватиме до березня.

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Французький міністр з питань гендерної рівності пожертвувала своє волосся онкохворим. Марлен Шьяппа відрізала свої коси та віддала благодійникам, які роблять перуки хворим на рак жінкам. Теж саме Марлен закликала зробити й інших. Плата за перуку - пояснила Ш'яппа - може бути надмірно високою для хворих на рак, враховуючи усі витрати на лікування.

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До двох років позбавлення волі засудили чемпіона світу з футболу, колишнього гравця Ювентуса та італійської збірної Вінченцо Яквінту в рамках кримінальної справи італійського злочинного угруповання Ндрангета. Футболіста виправдали за звинуваченням у зв'язках з мафією, але визнали винним у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. При цьому його батька - звинуватили у зв'язках з мафіозі та засудили до 19 років позбавлення волі.

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У Бразилії відвідувач бару так захопився перепискою у смартфоні, що не помітив, як кафе обчистили озроєні грабіжники. На записі з камер відоспостереждення видно, що коли до закладу заходить озброєний злочинець, чоловік з телефоном спокійно стоїть біля стійки і ніяк не реагує на те, що відбувається.

Відвідувачі лягають на підлогу, бармен метушливо дістає гроші з касси, а роззява біля стійки - так нічого й не помічає. Щось недобре відвідувач запідозрив лише тоді, коли грабіжник вже полишив бар.

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У Нью-Йорку відбулася зіркова костюмована вечірка з нагоди Геловіну. Здивувати один Одного вигадливими образами намагалися усі гості. Утім найбільший фурор викликала зіркова пара - Гайді Клум та Том Каулітс. Модель та гітарист німецької групи Токіо Хотел вбралися у костюми Фіони та Шрека. А з собою - взяли дитячий візочок із маленькими Орками.

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У Замбії виявили величезний кристал смарагду. Камінь, вагою 1 кг 100 грамів, знайшли в руднику Кагем, що належить британській компанії з видобутку кольорових дорогоцінних каменів. Її представники відзначили надзвичайну чистоту смарагду і його ідеально збалансований золотисто-зелений відтінок. Цього місяця кристал пустять з молотка в Сінгапурі. Його оцінюють приблизно в два мільйони фунтів стерлінгів.