Вместо Хуга: назначен новый замглавы СММ ОБСЕ в Украине [ Редактировать ]
Британец Марк Этерингтон занял должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.
"Сегодня Марк Этерингтон возвращается в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине в должности заместителя главы миссии. Марк обладает богатым опытом работы, поскольку уже занимал эту должность с марта по сентябрь 2014 года", - сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Facebook 1 ноября.
Этерингтон также работал на других руководящих должностях как в странах, где разворачивался конфликт, так и в постконфликтных странах, включая Афганистан, Ирак, бывшую Югославию и, недавно, Сирию.
"Мы желаем ему успехов, и мы будем поддерживать его начинания при выполнении этой важной руководящей роли в СММ ОБСЕ и содействии урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее", - сказано в сообщении.
Предшественник Этерингтона Александр Хуг покинул свой пост 31 октября. В этот день Хуг сообщил, что Боевики заняли территории под Горловкой.
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