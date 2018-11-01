1 ноября на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов оборонительных укреплений украинских войск. При этом один эпизод - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

При этом наибольшая огневая активность боевиков зафиксирована на Приазовье, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"Враг вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Приазовье. Враг три раза обстреливал наши оборонительные укрепления у Гнутово, а в районе Чермалык оккупационные войска применили минометы калибра 82 мм и крупнокалиберные пулеметы ", - сказано в сообщении.

Во время боевых действий ни один военнослужащий из состава ООС не пострадал.

В октябре сообщалось, что армия Украины укрепилась на берегу Азовского моря.