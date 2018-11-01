В Киеве на двух вокзалах бомбы не нашли [ Редактировать ]
Вечером 1 ноября, после сообщения телефонного террориста о заминировании вокзалов Киева и проведения связанной с этим массовой эвакуации пассажиров и персонала, правоохранители провели поиск взрывных устройств.
"Информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала и автовокзала не подтвердилась: опасных предметов не обнаружено", - сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.
Также уточняется, что псевдоминера все еще разыскивают.
Как сообщалось, вечером 1 ноября поступили сообщения о заминировании четырех вокзалов Киева. При этом шантажист выдвинул свои требования.
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