Новый президент Бразилии решил перенести посольство в Иерусалим [ Редактировать ]
Новый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом новоизбранный президент сообщил в Twitter.
"Как было заявлено ранее в ходе нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - написал он.
Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos.— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 ноября 2018 г.
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