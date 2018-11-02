Новый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом новоизбранный президент сообщил в Twitter.

"Как было заявлено ранее в ходе нашей кампании, мы намерены перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим. Израиль - суверенное государство, и мы уважаем это", - написал он.

Como afirmado durante a campanha, pretendemos transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Israel é um Estado soberano e nós o respeitamos. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 1 ноября 2018 г.

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