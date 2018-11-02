Чили всколыхнуло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о том, что в чилийском северном регионе Тарапака произошло землетрясение магнитудой 6,2.
Эпицентр землетрясения находился в 121 км к северо-востоку от города Икике.
Глубина залегания подземных толчков составила 100 км.
Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.2 in Tarapaca, Chile 46 min ago pic.twitter.com/KNTy0AqoMR— EMSC (@LastQuake) 1 ноября 2018 г.
Напомним, что возле Греции произошло мощное землетрясение.
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