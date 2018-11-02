Поліція не знайшла вибухівки на вокзалах Києва. Тепер правоохоронці шукають псевдомінера.

Нагадаємо, напередодні ввечері з'явилася інформація про замінування Південного залізничного вокзалу в Києві. Пізніше у поліції повідомили, що "замінували" також автовокзал. Обидві будівлі оточили правоохоронці. З приміщень вивели понад дві тисячі пасажирів та близько двохсот працівників.