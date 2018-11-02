Напади на правоохоронців, підпалені автомобілі та смітники - так у Франції відсвяткували Гелловін. Погроми і заворушення сталися, зокрема, в Ліоні, Тулузі, Рене і Нанті. Їхні учасники влаштували безлад та агресивно поводилися з поліцейськими.

Під час заворушень затримали понад сотню людей. Вгамовували бунтівників близько 15 тисяч поліцейських.