Другий офіційний. В Україну напередодні з візитом приїхала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Заради високої гості частково перекрили центр столиці, а заходи безпеки посилили. Оскільки часу на переговори було мало - лише один день - програма виявилася дуже насиченою. З ким зустрілася пані канцлерка і про що говорила - дивіться в нашому матеріалі.

Опівдні Ангела Меркель прилетіла до України. А вже за годину прибула до Маріїнського палацу, де її чекав президент України Петро Порошенко. Канцлер продемонструвала відому німецьку пунктуальність і не спізнилася - а ні на хвилину.

Ангела Меркель привіталася з військовими і сотнями журналістів, які чекали на неї на площі перед палацом. Після цього розпочалися офіційні перемовини з Петром Порошенком. Зустріч пройшла за зачиненими дверима.

Переговори тривали майже 2 години. Головними темами розмови стали ситуація на сході України та виконання Мінських домовленостей. Однак навіть сам факт приїзду Ангели Меркель можна розглядати як потужний сигнал підтримки українців.

Ангела Меркель останні 13 років відіграє провідну роль не лише у Німеччині, але й в усьому Євросоюзі. Саме українське питання посіло ключове місце у роботі її команди на міжнародній арені. Меркель називають патроном Мінських домовленостей.

"Я підтвердив відданість України Мінським домовленостям. І готовність України виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечити безпековий компонент Мінських домовленостей. Для того, щоб переходити до політичного компоненту", - заявив Петро Порошенко, президент України.

"На жаль, Мінські домовленості не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед, а час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій", - наголосила Ангела Меркель, федеральний канцлер Німеччини.

Канцлер чітко дала зрозуміти - Німеччина під її головуванням буде продовжувати санкції проти Росії. У день візиту Меркель, Росія запровадила обмеження проти 322 громадян України і 68 компаній. Канцлер Німеччини зустрілася з прем'єр-міністром. Володимир Гройсман вкотре зауважив. що Німеччина - дуже надійний партнер. Оскільки підтримує реформу децентралізації і активно інвестує в Україну. Зараз товарообіг між обома країнами досяг 8 млрд. євро, а невдовзі ця цифра може сягнути 10 млрд.

"Ми зараз концентруємося на фінансовій стабільності, економічному зростанні. І на цьому шляху німецький бізнес активніше приходить в Україну. А наша двостороння торгівля системно зростає. Думаю, що найближчими роками ми можемо вийти на обсяг 10 млрд. євро двосторонньої торгівлі", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

А після офіційних зустрічей канцлер вирушила на зустріч з молоддю до Національного університету імені Шевченка.

Виступ Меркель перетворився на справжню дискусію. Студенти - майбутні політологи. Юристи хотіли почути відповіді на ті запитання, які стосуються долі самої Меркель і її Батьківщини після її виходу з великої політики.