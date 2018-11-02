Авиакатастрофа в Индонезии: найдены новые детали [ Редактировать ]
В Индонезии спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета, обнаружили еще один фрагмент. Об этом сообщает AFP.
"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", - сказано в сообщении.
#BREAKING Piece of crashed Indonesian jet's landing gear found: official pic.twitter.com/6haHxGYr4B— AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2018 г.
Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.
Смотрите также видео с места трагедии.
Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.
А один из пассажиров чудом спасся от смерти.
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