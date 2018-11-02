В Индонезии спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета, обнаружили еще один фрагмент. Об этом сообщает AFP.

"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", - сказано в сообщении.

#BREAKING Piece of crashed Indonesian jet's landing gear found: official pic.twitter.com/6haHxGYr4B — AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2018 г.

Напомним, 29 октября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании "Lion Air" разбился после вылета из аэропорта Джакарты (Индонезия). Самолет пропал с радаров спустя 13 минут после взлета. Как рассказал агентству представитель поисково-спасательных служб, самолет упал в море.

Смотрите также видео с места трагедии.

Кроме того, появилась информация о количестве жертв авиакатастрофы.

А один из пассажиров чудом спасся от смерти.