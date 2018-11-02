В выборах на Донбассе, предусмотренных минскими договоренностями об урегулировании ситуации на востоке Украины, должны иметь возможность принять участие все внутренние переселенцы, выехавшие из этого региона в другие области Украины. Так считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время общения со студентами Киевского национального университета им.Шевченко, отвечая на вопрос, можно ли ожидать возвращения неподконтрольных территорий Донбасса под контроль украинского правительства через 2-3 года, она отметила, что "Минские договоренности показывают путь, как этого можно достичь - достичь перемирия в первую очередь, потом нужно подготовить достойные, разумные, справедливые выборы с помощью наблюдателей ОБСЕ".

Конечно, все партии должны принять участие в этих выборах, а также внутренние переселенцы должны иметь возможность принять участие в этих выборах. Даже те, кто там больше не живет и выехал оттуда.

При этом Меркель отметила, что наблюдательная миссия ОБСЕ должна получить доступ ко всему региону, а "сейчас у нас с этим большие проблемы".

"И после этих выборов может появиться конструкция, которая будет представлять волю людей в этом регионе", - заявила политик.

Также она в очередной раз напомнила, что запланированные на 11 ноября нелегитимные выборы в неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей признавать нельзя: "11 ноября там какие-то выборы запланировали - их нельзя признавать, это усложняет ситуацию".

Политик также отметила, что в минском плане предусмотрена амнистия, и в связи с этим нужно "учесть то, чтобы никто не прибегал к мести".

"С минскими соглашениями мы разработали план, сложный, но на данное время я лучшего не вижу. Целью его является, чтобы Украина получила доступ ко всей территории до самой границы с Россией", - резюмировала Меркель.

Ранее Ангела Меркель назвала самые важные реформы для Украины.