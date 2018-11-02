ДТП на Рівненщині: вантажівка розчавила два легковика [ Редактировать ]
ДТП на Рівненщині. Дві людини загинули, одна травмована - про це повідомляє обласне управління ДСНС. Аварія сталася на автодорозі "Київ-Ковель", неподалік села Клесів.
Там зіткнулися лісовоз і два легковики. Вантажівка буквально розчавила одну машину, друга - після зіткнення спалахнула. Пожежу гасили вогнеборці, яких викликали місцеві жителі.
Постраждалого в тяжкому стані госпіталізували у травматологічне відділення Сарненської районної лікарні. Причини ДТП іще встановлюють.
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