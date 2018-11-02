Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима [ Редактировать ]
Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима - про це новообраний президент Жаїр Болсонару повідомив на своїй сторінці у Twitter. У такий спосіб він вирішив засвідчити повагу до суверенності Ізраїлю.
Про рішення перемістити амбасаду з Тель-Авіва Болсонару заявляв іще під час виборчої кампанії. Бразилія стане третьою країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима, після США та Гватемали.
"Я не бачу нічого складного у перенесенні посольства до Ізраїлю. Це не питання життя і смерті. Ми з усією повагою ставимося до арабського світу. Бразилія - мирна країна, тож ми не хочемо створювати комусь проблеми. Ми прагнемо лише знайти мирний шлях залагодження конфлікту", - наголосив Жаїр Болсонару, президент Бразилії.
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