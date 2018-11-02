Мобильные телефоны несут смертельную опасность - ученые [ Редактировать ]
Высокий уровень излучения, который характерен для мобильных телефонов, использующих сети 2G и 3G, может провоцировать развитие рака сердца, опухоли мозга и надпочечников. К такому выводу пришли ученые из Национального института здоровья США после того, как провели опыты на мышах и крысах, передает EurekAlert!.
Исследования общей стоимостью в 30 миллионов долларов и продолжительностью в 10 лет их авторы называют самой полной оценкой влияния радиоволнового излучения на здоровье животных.
"Сравнивать воздействие в экспериментах и то воздействие, которому подвергается человек, использующий мобильный телефон, напрямую нельзя. В наших исследованиях крысы и мыши подвергались облучению всего тела. У людей, напротив, излучению подвергаются только конкретные ткани там, где человек держит свой телефон. Кроме того, уровень излучения и продолжительность воздействия в наших экспериментах были выше, чем те, что испытывают люди <...> Мы уверены, что связь между радиоволновым излучением и опухолями реальна", - сказал ученый Джон Бухер.
В рамках эксперимента минимальный уровень воздействия на животных составлял предельно допустимый уровень точечного воздействия сегодняшних мобильных телефонов, а максимальный превышал его в четыре раза: от 1,5 до 6 ватт на килограмм массы тела для крыс и от 2,5 до 10 ватт на килограмм для мышей. Группы крыс начинали облучать до рождения, а мышей - с пятой-шестой недели жизни. Эксперимент над каждым животным продолжался на протяжении двух лет, животных подвергали воздействию излучения по девять часов в день интервалами в десять минут с десятиминутными же перерывами.
Один из неожиданных эффектов, наблюдавшихся в исследовании, связан с продолжительностью жизни: у контрольных групп самцов крыс, не подвергавшихся воздействию излучения, она оказалась меньше, чем у экспериментальных групп. На пресс-конференции в феврале авторы исследования говорили, что это может быть либо случайностью, либо реальным положительным воздействием излучения за счет снижения воспаления, сопровождающего хроническую нефропатию, которая развивается у крыс с возрастом.
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