У Яванському морі шукають "чорну скриньку" з "Боїнга" [ Редактировать ]
У Яванському морі триває пошук другого бортового самописця з пасажирського Boeing, що розбився у понеділок.
Першу "чорну скриньку" дайвери знайшли напередодні. Пристрій серйозно пошкоджений, достеменно невідомо, які дані він записував - технічні параметри польоту чи розмови пілотів.
Лайнер належав бюджетній індонезійській авіакомпанії Lion Air, усі 189 людей на борту загинули. На сьогодні вдалося ідентифікувати останки лише одного пасажира.
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