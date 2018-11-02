У Яванському морі триває пошук другого бортового самописця з пасажирського Boeing, що розбився у понеділок.

Першу "чорну скриньку" дайвери знайшли напередодні. Пристрій серйозно пошкоджений, достеменно невідомо, які дані він записував - технічні параметри польоту чи розмови пілотів.

Лайнер належав бюджетній індонезійській авіакомпанії Lion Air, усі 189 людей на борту загинули. На сьогодні вдалося ідентифікувати останки лише одного пасажира.