Невероятный промах: игрок "Челси" опозорился на сьемках рекламы [ Редактировать ]
Фото: GettyImages/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Челси" и сборной Испании Альваро Мората отметился невероятным промахом во время съемок рекламы.
Игрок эффектно обошел импровизированного защитника и вышел один на один с голкипером. В момент, когда оставалось просто переправить мяч пустые в ворота, нападающий, трансферной стоимостью порядка $80 млн., попал в штангу, тем самым заставив всех снимать еще один дубль.
В соцсетях шутят, что испанцу лучше не показывать этот рекламный ролик наставнику "Челси".
Тем временем СМИ активно связывают Морату с отъездом со Стэмфорд Бридж. Испанец не особо впечатляет своей результативностью, отметившись лишь в 4 из 14 матчей за "аристократов" в сезоне.
Не наилучшим образом идут дела в АПЛ и у футболиста сборной Украины Александра Зинченко, выступающего за "Манчестер Сити". Полузащитник покинет клуб в ближайшее трансферное окно.
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