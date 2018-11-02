В Имперском колледже Лондона, Великобритания, запустили проект, в рамках которого лекции студентам читают не преподаватели, а их "голограммы". Об этом сообщает BBC.

Колледж представил публике новую технологию на специальном мероприятии и намерен стать первым высшим учебным заведением в мире, которое будет проводить подобные лекции регулярно. Технология была разработана канадской компанией Arht Media.



Пока колледж намерен ограничиться использованием голограмм в своей школе бизнеса, но в будущем планирует распространить ее на другие свои подразделения.



"Альтернативой является использование программного обеспечения для видеоконференций, но мы считаем, что эти голограммы создают гораздо больший эффект присутствия", - сказал директор лаборатории Imperial Edtech Lab., доктор Дэвид Лефевр.



Подобная технология уже использовалась во время концертных выступлений, когда перед публикой появлялись голографические изображения умерших знаменитостей - Майкла Джексона и Элвиса Пресли.

"Перед лекторами стоят мониторы высокой четкости, которые откалиброваны так, чтобы они могли указывать на студентов и смотреть им в глаза. Они могут реально взаимодействовать с аудиторией, - говорит Лефевр. - Изображение проецируется на стеклянный экран, а задник за ним с помощью программного обеспечения предоставляет ему иллюзию глубины".



Представители Имперского колледжа Лондона говорят, что у этой технологии есть масса преимуществ. Например, лектор может появляться в нескольких аудиториях одновременно.



Лекции также могут быть записаны и воспроизведены для дальнейшего использования, хотя это не исключает взаимодействие с аудиторией.



Есть и недостатки: в таких условиях менее вероятно, что спикер захочет остаться после лекции и пообщаться с аудиторией. Также всегда есть риск технического сбоя.



Но Имперский колледж Лондона считает, что плюсов в этой технологии больше, чем минусов. "Это одна из тех технологий, которая действительно работает, - говорит Лефевр. - И если эта технология будет работать так, как мы планируем, думаю, скоро она станет очень популярной".

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