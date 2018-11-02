Стрельба под Крымом: Турчинов назвал цель [ Редактировать ]
Секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, с какой целью были проведены ракетные учения вблизи Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По словам Турчинова, "целью этих комплексных учений и испытаний была отработка системы многоэшелонной противовоздушной обороны страны, определение путей модернизации зенитно-ракетных комплексов, стоящих на вооружении ВСУ, и задач на разработку новых средств противовоздушной обороны".
По данным СНБО, учения с боевыми стрельбами прошли на полигоне ВСУ Ягорлык в Херсонской области. В стрельбах с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, Бук, Тор, Оса-АКМ и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска ВСУ.
Также были проведены контрольные испытания зенитно-ракетных комплексов, прошедших модернизацию на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Турчинов отметил, что украинские военные во время проведения боевых стрельб продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм, эффективно уничтожая воздушные цели на разной дальности, "а модернизированные зенитно-ракетные комплексы подтвердили заявленные тактико-технические характеристики".
Ранее Турчинов назвал уязвимое место в обороне Украины.
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