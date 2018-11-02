Стало известно, что в Великобритании у супругов из Кардиффа родился ребенок, весивший всего 500 грамм. Это считается рекордно маленьким весом. Врачи беспокоились по поводу здоровья малыша еще тогда, когда он был в утробе матери, пишет "Новый Формат".

Медики готовили будущий родителей к худшему, но ребенок выжил. Генетики предполагали, что у у будущего малыша отклонения в виду того, что он отставал в развитии. Проведенные генетические и хромосомные тесты подтверждали мнение врачей о том, что ребенок может погибнуть еще не родившись в любой момент с 20 недели беременности. Однако, вопреки неутешительным прогнозам, малыш появился на свет на 27 неделе.

Жизни и здоровью крохотного малыша ничего не угрожает. Но не смотря на это, врачи предполагают, что мама с малышом пробудет в клинике до января 2019 года. Родители малыша-рекордсмена не огорчены этим, а наоборот очень счастливы, что все закончилось благополучно.

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