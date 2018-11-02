В Нидерландах изобрели водку на основе тюльпанов [ Редактировать ]
Водку на основе луковиц тюльпанов и воды создал голландский бизнесмен, режиссер и предприниматель Джорис Путман. Об этом пишет Geek.
В течение нескольких лет Путман проводил разнообразные эксперименты с этими ингредиентами на собственном заводе Clusius Craft Distillers, пока у него не получилось.
Сейчас в ассортименте Tulip Vodka два вида напитков: Pure (€295) и Premium (€48).
Издание отмечает, что для производства первой используется около 350 тюльпановых луковиц, для второй - около 40.
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