Водку на основе луковиц тюльпанов и воды создал голландский бизнесмен, режиссер и предприниматель Джорис Путман. Об этом пишет Geek.

В течение нескольких лет Путман проводил разнообразные эксперименты с этими ингредиентами на собственном заводе Clusius Craft Distillers, пока у него не получилось.

Сейчас в ассортименте Tulip Vodka два вида напитков: Pure (€295) и Premium (€48).

Издание отмечает, что для производства первой используется около 350 тюльпановых луковиц, для второй - около 40.

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