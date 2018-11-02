2 ноября в Одессе на Слободском кладбище убили человека. Преступник зарезал жертву так жестоко, что когда убегал, за ним потянулись следы из лужиц крови.

Сам пострадавший умер в карете скорой помощи, сообщает местное издание "Думская".

На территории кладбище и прилегающей территории проходят следственные действия. Полиция ищет преступника следуя по кровавым следам.

Ранее в Киевской области мужчина убил ножом свою сожительницу и пытался сжечь ее тело.