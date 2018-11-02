В Одессе убийцу ищут по кровавым лужам (фото) [ Редактировать ]
2 ноября в Одессе на Слободском кладбище убили человека. Преступник зарезал жертву так жестоко, что когда убегал, за ним потянулись следы из лужиц крови.
Сам пострадавший умер в карете скорой помощи, сообщает местное издание "Думская".
На территории кладбище и прилегающей территории проходят следственные действия. Полиция ищет преступника следуя по кровавым следам.
Ранее в Киевской области мужчина убил ножом свою сожительницу и пытался сжечь ее тело.
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