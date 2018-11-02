Когда в Украине выпадет снег: прогноз синоптиков [ Редактировать ]
Последний месяц осени порадует украинцев теплой погодой. Об этом сообщает "Бизнес.Медиа".
Но уже к концу ноября существенно похолодает.
По словам народного синоптика Леонида Горбаня, в ноябре будет два периода морозов, которые запомнятся снегом.
Существенное похолодание в Украине придет уже 23 ноября: ночью столбик термометра опустится до -9, но холода не задержаться надолго.
Другой синоптик, Владимир Деркач, уверен, что в первой декаде текущего месяца будут теплые дни, которые сменят ночные морозы.
По его словам, вторая декада ноября начнется с тепла, а потом в нашу страну придут морозы: ночью будут заморозки, а в некоторых регионах возможен снег и сильный ветер.
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