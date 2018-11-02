Фото: Boxingscene.com

10 ноября в Манчестере, на Manchester Arena, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет бой с обладателем титула "почетного" чемпиона мира по версии WBC британцем Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

На кону поединка будут стоять все чемпионские пояса украинца по версиям WBC, WBA, WBO и IBF, которыми боксер завладел после победы над россиянином Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Телезрители со всего мира смогут насладиться чемпионским зрелищем в прямом эфире на телеканале "Интер". Также поединок Усик - Беллью можно будет увидеть по Sky Sports. Начало боксерского вечера в 22.30 по киевскому времени.

Отметим, что почти все билеты на бой почти распроданы. Также определился рефери, который будет работать в ринге. Им стал соотечественник Белью Терри О’Коннор.

Но данный факт ничуть не смутил Александра Усика, пообещавшего победу в поединке с принципиальным соперником.