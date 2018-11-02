Легализация добычи янтаря даст дополнительные поступления в бюджет - Юрий Бойко [ Редактировать ]
Добыча янтаря должна быть легализована - это даст дополнительные поступления в бюджет и ликвидирует коррупцию.
Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Житомирскую область, в ходе которой он облетел места незаконной добычи янтаря.
Народный депутат отметил, что 5 тыс. гектаров земли превратили в "лунный пейзаж", где нет ничего живого. "Мы воочию убедились, какая это большая проблема. Мы пролетали территорию заповедника, который и заповедником уже не назовешь", - сказал он.
По словам Юрия Бойко, добыча янтаря приводит к значительным потерям госбюджета. "Объем незаконной добычи янтаря - 300 млн долларов в год. Приплюсуйте сюда 400 млн евро за незаконную вырубку лесов, - и вот вам миллиард долларов, которые правительство ищет за рубежом в качестве кредитов. Легализируйте добычу янтаря, сделайте нормальное законодательство, прекратите контрабанду леса. Ликвидируйте незаконную добычу угля, песка. Есть множество вещей, которые если сделать легальными, то они дадут дополнительные поступления в бюджет, и не надо будет бегать и искать кредиты по миру. А эти деньги смогут пойти на льготы, выплаты чернобыльцам, людям с инвалидностью, ветеранам, на пенсии военным пенсионерам, а также на рекультивацию земли", - подчеркнул парламентарий.
Оппозиционный политик отметил, что когда происходит незаконная добыча, то деньги идут не в бюджет, а на взятки правоохранителям. "Государство добывает две тонны янтаря в год, а нелегально добывается более 80 тонн. Килограмм нелегально добытого янтаря стоит 1000 долл., а на бирже в Польше он легализуется и стоит уже 2000 долл. Лицензию на добычу получить практически невозможно, потому что надо собрать кучу бумаг. 30% средств от незаконно добытого янтаря получает тот, кто его добывает, 70% - это "откат" правоохранителям и таможне. Если бы у людей была возможность законно вести этот бизнес, то это бы создало 50 тыс. легальных рабочих мест", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.
"Я направлю депутатский запрос, чтобы эти территории были приведены в порядок, чтобы была государственная программа их восстановления. Также мы готовим законопроект, который позволит легализовать добычу янтаря и прекратить коррупцию. Наши житомирские депутаты уже подготовили соответствующие предложения", - резюмировал Юрий Бойко.
по теме
Опозиція готує законопроект про легалізацію видобутку бурштину - Юрій Бойко
Обсяги нелегального видобутку бурштину постійно зростають. Копачі щороку, в середньому, намивають сировини на понад триста мільйонів доларів
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов - Юрий Бойко
Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов.
Юрій Бойко відкрив нові депутатські приймальні у Лубнах та Кременчузі
Чи є наразі "горезвісний" соціальний захист, і чого коштує сплата "золотих" комунальних послуг? Про все це розказали сьогодні лідеру "Опозиційного блоку" жителі Лубнів та Кременчука. В цих містах відкрилися депутатські приймальні Юрія Бойка
Протести шахтарів: "Опозиційний блок" наполягає на позачерговому засіданні уряду у Лисичанську
У Лисичанську шахтарі вже 12 днів під землею. Вони оголосили безстрокове чергування в забої. У місті не працюють чотири шахти, гірники перекрили дороги та вийшли на акцію протесту в центрі міста. Вимагають зарплату за чотири місяці. Підтримує протестувальників Сергій Каплін, нардеп разом із ними чергує в копальні
Аграрні рейдери будуть відповідати перед законом - Юрій Бойко
Рейдерські захоплення майже щодня. Це реальність українських аграріїв. Під загрозою вже навіть просто врожаї - зерно можуть украсти просто з поля. Більшість агропідприємців кажуть, що саме рейдери - їхня найбільша загроза