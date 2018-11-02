Добыча янтаря должна быть легализована - это даст дополнительные поступления в бюджет и ликвидирует коррупцию.

Об этом сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время рабочей поездки в Житомирскую область, в ходе которой он облетел места незаконной добычи янтаря.

Народный депутат отметил, что 5 тыс. гектаров земли превратили в "лунный пейзаж", где нет ничего живого. "Мы воочию убедились, какая это большая проблема. Мы пролетали территорию заповедника, который и заповедником уже не назовешь", - сказал он.

По словам Юрия Бойко, добыча янтаря приводит к значительным потерям госбюджета. "Объем незаконной добычи янтаря - 300 млн долларов в год. Приплюсуйте сюда 400 млн евро за незаконную вырубку лесов, - и вот вам миллиард долларов, которые правительство ищет за рубежом в качестве кредитов. Легализируйте добычу янтаря, сделайте нормальное законодательство, прекратите контрабанду леса. Ликвидируйте незаконную добычу угля, песка. Есть множество вещей, которые если сделать легальными, то они дадут дополнительные поступления в бюджет, и не надо будет бегать и искать кредиты по миру. А эти деньги смогут пойти на льготы, выплаты чернобыльцам, людям с инвалидностью, ветеранам, на пенсии военным пенсионерам, а также на рекультивацию земли", - подчеркнул парламентарий.

Оппозиционный политик отметил, что когда происходит незаконная добыча, то деньги идут не в бюджет, а на взятки правоохранителям. "Государство добывает две тонны янтаря в год, а нелегально добывается более 80 тонн. Килограмм нелегально добытого янтаря стоит 1000 долл., а на бирже в Польше он легализуется и стоит уже 2000 долл. Лицензию на добычу получить практически невозможно, потому что надо собрать кучу бумаг. 30% средств от незаконно добытого янтаря получает тот, кто его добывает, 70% - это "откат" правоохранителям и таможне. Если бы у людей была возможность законно вести этот бизнес, то это бы создало 50 тыс. легальных рабочих мест", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Я направлю депутатский запрос, чтобы эти территории были приведены в порядок, чтобы была государственная программа их восстановления. Также мы готовим законопроект, который позволит легализовать добычу янтаря и прекратить коррупцию. Наши житомирские депутаты уже подготовили соответствующие предложения", - резюмировал Юрий Бойко.