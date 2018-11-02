"Накачала снотворным и узнала об изменах": жена популярного певца открыла тайну [ Редактировать ]
Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шерон поделилась, каким образом она добивалась признания в изменах. По словам Шерон, однажды ей пришлось накачать мужа тройной дозой снотворного, чтобы он рассказал ей всю правду.
В интервью изданию The Sun 66-летняя женщина призналась, что решилась на такой отчаянный поступок, прочитав электронное письмо Оззи. Музыкант писал его любовнице, но по ошибке отправил жене. Шерон дождалась, когда муж впадет в полудрему и устроила допрос с пристрастием.
"Я расспросила у него обо всем, и все тайное стало явным. Он бы никогда не рассказал мне правду - ему было очень страшно и стыдно. Я узнала все: кто это был и как долго это продолжалось", - сказала Шэрон.
После инцидента, который случился в 2016 году, Осборн пообещал жене бросить любовницу. Однако через четыре месяца Шерон узнала, что артист не только не перестал посещать другую женщину, но и завел несколько романов на стороне. В итоге Оззи признал, что у него есть сексуальная зависимость и отправился на реабилитацию.
Ранее мы сообщали о том, что в Киеве ограбили известную телеведущую
по теме
Участник "Дизель шоу" объявил об уходе из проекта
Звезда "Дизель шоу" не может представить себя на сцене "Дизель Шоу" без Марины Поплавской
Умерла звезда фильмов ужасов
За свою продолжительную карьеру голливудская звезда снялась в двух сотнях фильмов
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": водитель назвал причину аварии
Водителю автобуса Михаилу Манюку, который вез актеров "Дизель Шоу", избирают меру пресечения в Шевченковском суде Киева
ДТП с актерами "Дизель шоу": шокирующее видео с места трагедии
Смертельное ДТП произошло ранним утром 20 октября
Звезда "Дизель шоу" погибла в ДТП: подробности страшной трагедии
Автобус, перевозивший актеров, врезался на огромной скорости в грузовик ранним утром 20 октября