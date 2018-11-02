Жена легендарного рок-музыканта Оззи Осборна Шерон поделилась, каким образом она добивалась признания в изменах. По словам Шерон, однажды ей пришлось накачать мужа тройной дозой снотворного, чтобы он рассказал ей всю правду.

В интервью изданию The Sun 66-летняя женщина призналась, что решилась на такой отчаянный поступок, прочитав электронное письмо Оззи. Музыкант писал его любовнице, но по ошибке отправил жене. Шерон дождалась, когда муж впадет в полудрему и устроила допрос с пристрастием.

"Я расспросила у него обо всем, и все тайное стало явным. Он бы никогда не рассказал мне правду - ему было очень страшно и стыдно. Я узнала все: кто это был и как долго это продолжалось", - сказала Шэрон.

После инцидента, который случился в 2016 году, Осборн пообещал жене бросить любовницу. Однако через четыре месяца Шерон узнала, что артист не только не перестал посещать другую женщину, но и завел несколько романов на стороне. В итоге Оззи признал, что у него есть сексуальная зависимость и отправился на реабилитацию.

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