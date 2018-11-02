Фото: Matchroom Boxing via Facebook

10 ноября в Манчестере абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) проведет бой против британского боксера Тони Беллью (30-2-1, 20 КО).

В интервью boxingscene.com боксер из Соединенного королевства признался, что Усик выглядит фаворитом лишь на бумаге, и ему по силам сотворить еще одну сенсацию после Дэвида Хэя.

"Подавляющее большинство людей думало, что Дэвид Хэй отправит меня спать, так что для меня это не в новинку. Все считали, что я просто агнец перед первым боем с "Хэймейкером", однако тогда я заставил молчать всех скептиков. Сейчас ситуация примерно идентичная. На бумаге Усик выглядит безусловным фаворитом, это для меня уже не впервые", - сказал Беллью.

Несмотря на то, что поединок пройдет на родине британца, букмекеры считают фаворитом именно украинского боксера.

Так, на победу Усика принимаются ставки с коэффициентом 1,14. Успех Беллью оценивается в 6,3, а ничья - в 26,0. Поставить на досрочную победу украинца можно с коэффициентом 1,95, британца - 6,50. Победа Усика по очкам - 2,25, Беллью - 15,00.

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