В XXI веке никто не должен жить в рабстве, прокомментировали в полиции. Илл.: pixabay.com

Преподавательницу Саутгемптонского университета и ее супруга арестовали в британском графстве Гемпшир.

Пару подозревают в том, что в течение четырех лет они удерживали в рабстве строителя из Польши, информирует The Independent.

По версии полиции, 56-летняя Притпал Биннинг и ее муж, 54-летний Палвиндер Биннинг заставляли 40-летнего мужчину работать в обмен на еду.

Потерпевший рассказал, что спал на пластиковом шезлонге в сарае. У него был холодильник и барбекю, но не было туалета.

"В XXI веке никто не может быть вынужден жить в таких унизительных и отвратительных условиях", - прокомментировал представитель полиции Тони Бирн.

Сейчас гражданин Польши получает медицинскую и психологическую помощь.

Уточняется, что подозреваемая Притпал Биннинг преподает в вышеуказанном университете медицинские науки.

Ранее обнаружилось, что на Прикарпатье десятки людей находились в рабстве.