Британская ученая держала в рабстве заробитчанина из Польши [ Редактировать ]
Преподавательницу Саутгемптонского университета и ее супруга арестовали в британском графстве Гемпшир.
Пару подозревают в том, что в течение четырех лет они удерживали в рабстве строителя из Польши, информирует The Independent.
По версии полиции, 56-летняя Притпал Биннинг и ее муж, 54-летний Палвиндер Биннинг заставляли 40-летнего мужчину работать в обмен на еду.
Потерпевший рассказал, что спал на пластиковом шезлонге в сарае. У него был холодильник и барбекю, но не было туалета.
"В XXI веке никто не может быть вынужден жить в таких унизительных и отвратительных условиях", - прокомментировал представитель полиции Тони Бирн.
Сейчас гражданин Польши получает медицинскую и психологическую помощь.
Уточняется, что подозреваемая Притпал Биннинг преподает в вышеуказанном университете медицинские науки.
Ранее обнаружилось, что на Прикарпатье десятки людей находились в рабстве.
по теме
В Одессе убийцу ищут по кровавым лужам (фото)
В Одессе на Слободском кладбище человека убили так жестоко, что за преступником потянулся кровавый след
Новорожденный ребенок установил рекорд
Врачи готовили будущий родителей к худшему, но ребенок выжил
Теракт в Керчи: появились новые данные о пострадавших
Появилась новая информация о состоянии пострадавших в результате теракта в Керчи
Звезда шоу "Голос" скончалась от рака
30 октября умерла участница первого сезона британской версии шоу "Голос"
Женщину забили до смерти и бросили у вокзала в Прикарпатье (фото)
В Ивано-Франковской области обнаружили тело женщины, которую жестоко избили и бросили у вокзала