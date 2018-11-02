Село на Прикарпатті відрізало від світу аварійним мостом [ Редактировать ]
Мешканці прикарпатського села Фитьків вже третій тиждень не пускають дітей на навчання через аварійний міст, яким школярі змушені йти до освітнього закладу. Переправа в жахливому стані, і з неї вже неодноразово падали люди. Чому чиновники не квапляться з ремонтом - розкажуть наші кореспонденти.
"Ось дірка - можна впасти, ідеш дальше - друга дирка, йдеш - третя дюрка. От так полегенько йти, полегенько аби не стати, бо можна проломитись".
Гнилі дошки провалюються просто під ногами. Опертися теж немає на що - іржаві поручні розпадаються від будь-якого дотику. Страшно, але йти мусять, кажуть люди. Пішохідний міст через річку Бистириця довжиною майже чотириста метрів з'єднує село Фитьків із хутором Заріка. На роботу, в магазин, школу чи просто до церкви - все через аварійну переправу, іншого способу дістатися з одного берега на інший немає.
"Скора сюди не їде. Нема куди. Так несуть через лавку на носілках несуть, ну як носілками нести сюди", - говорить Леся Міщук, жителька села Фитьків.
Нещасні випадки тут бувають постійно. Останній трапився минулого тижня - в прірву зірвався молодий чоловік.
"Вечором йшов з роботи, і не було поруччя, зашпортався, і впав ось там і в корсеті онди ходить. О тут хрящик переламав", - говорить Дарія Максимяк, жителька села Фитьків.
Неодноразово на аварійній переправі травмувалися і діти.
"Коли ранком мороз, вона ніби замерзає, ми йдемо і ковзаємось. Падали, але хтось піднімав, бо ми разом ходимо всі до школи", - говорить Таня, учениця 6 класу.
Нині учні, а їх на хуторі майже сорок, до школи не ходять. Батьки не відпускають їх на навчання вже третій тиждень - через ожеледицю і вимагають від чиновників - відремонтувати міст.
"Не кожна мама могла перевести дитину. Обіцяють нам обіцяють що будуть робити. Коли. І на далі не будемо пускати дітей, надіємось поки не зроблять так як має бути", - говорить Тетяна Білейчук, мати учня.
Староста села каже - щороку проводять ремонт. Як можуть...
"Перед першим вересням, влітку, перед холодами ми збирали толоку і по нашій можливості що могли підприємець наш залучався з 2014 року, і ми о так підремонтували", - говорить Марія Дмитрук, в.о. старости села Фитьків.
Міст саморобний, і нікому не належить. Тому фінансувати з бюджету об'єднанної громади його утримання не їхня турбота, кажуть чиновники. Та навіть якби гроші знайшли - ремонт не допоможе, потрібно будувати новий перехід.
"Треба не менше мільйона, плюс більше ніж півмільйона на проектно-кошторисну документацію. Плюс ще десь мільйон на розчищення русла. Грубо - коло чотирьох мільйонів зараз треба. Плюс дамба. А починати треба з дамби", - говорить Василь Непеляк, заступник голови Переріслянської ОТГ.
Таких грошей у громади немає. Тож єдиний вихід просити про допомогу область і Київ. Чи знайдуть кошти там велике питання.
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