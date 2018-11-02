Встигнути до 2021. Стільки часу є в європейців, щоб остаточно відмовитися від одноразового пластику. Тим часом українці продовжують щодня купувати поліетиленові пакети, стакани та товари у пластиковому пакуванні. А потім тоннами викидати все це на звалище. Чи можливо в нашій країні відмовитися від найпоширеніших видів сміття і що для цього потрібно - розкаже Поліна Спасенко.

Уявімо смітник середньостатистичного українця. Пет-пляшка, упаковки від їжі, харчова плівка, і він такий зручний - пакет-мака. В побуті служить кілька хвилин, а розкладається потім сотню років. Ми навіть не помічаємо, скільки купуємо і викидаємо щодня. А між тим усі ці "корисні" речі стали загрозою для кожного з нас.

Багатотонні піраміди відходів, засмічені річки і загиблі тварини. Припинити чи бодай зменшити сміттєвий апокаліпсис Європа вирішила, заборонивши одноразовий пластик. Через три роки країни ЄС остаточно відмовляться від поліетиленового посуду, трубочок і пакетиків. А західні компанії уже зараз шукають заміну шкідливому непотребу.

"Вже сьогодні будь-що проблемне одноразове можна замінити - це доволі зручно виглядає. Наприклад паперовий стаканчик можна замінити на власну чашку", - говорить Євгенія Аратовська, еко-активістка.

Киянка Євгенія Аратовська ходить до кав'ярень із власним горнятком. Так вирішила, щоб викидати менше сміття.

Один мешканець великого міста протягом року використовує до семисот одноразових стаканів, пояснює Євгенія. В масштабах країни це мільйони. І всі вони гниють на сміттєвих полігонах. У нас таку сировину майже не переробляють. При цьому виробники і заклади швидкого харчування на органічні замінники переходити не поспішають. Бо не вигідно.

"Проблема всіх таких екологічних сталих рішень в тому, що вони дорожчі. Значно дорожчі. Наприклад такий стаканчик може коштувати в два, три рази дорожче, ніж такий самий паперовий з пластиком в середині", - говорить Євгенія Аратовська, еко-активістка.

Натомість у Європі знайшли, як заохотити бізнес менше шкодити довкіллю.

"Запроваджуються економічні стимули - для тих, хто використовує екологічну тару і упаковку зменшується екологічний податок. Для тих, хто цього не робить - збільшується", - говорить Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

В Україні спроби обмежити використання пластику далі законопроектів так і не зрушили. Перший був розроблений шість років тому і подавався на розгляд депутатів двічі. Саме зміни в законодавстві мають покласти край багатотонним горам сміття.

"Це має бути закон України про заборону використання поліетиленових пакетів і виробі із пластику. Це буде адміністративний поштовх", - говорить Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги.

Допоки закон не прийнято, попит на безпечні упаковки та органічний посуд мають формувати споживачі - тобто самі українці.