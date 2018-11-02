Злочинець відмовився від смертельної ін'єкції та вмер на електричному стільці [ Редактировать ]
У США вперше за п'ять років відбулася страта на електричному стільці. Жертвою став 63-річний Едмунд Загорськи. Злочинця засудили до смертної кари за вбивство двох людей, які хотіли придбати у нього наркотики.
Загорськи сам попросив суд замінити ін'єкцію на електричний стілець. Такий спосіб він уважає швидшим і безболіснішим. Стратили його у в'язниці штату Теннесі. Електричний стілець тут не використовували з 1960 року.
по теме
Американець врятував кита від смерті
Дивовижний порятунок. Американець стрибнув просто на спину китові, щоб допомогти йому виплутатися з мотузок. Усе сталося біля каліфорнійського узбережжя
Женщина лишилась почки из-за ошибки хирурга
Жалобу на хирурга, случайно удалившего здоровую почку женщине, рассмотрит департамент здравоохранения американского штата Флорида
В США два человека погибли из-за шторма (фото, видео)
Ненастная погода охватила несколько штатов
Небоскреб превратили в башню из "Властелина колец" (видео)
Один из небоскребов превратили в башню из "Властелина колец"
У США злочинець відмовився від смертельної ін’єкції
Злочинця засудили до смертної кари за вбивство двох людей, які хотіли придбати у нього наркотики