Президент Бразилії відкриє посольство країни у Єрусалимі [ Редактировать ]
Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима - про це новообраний президент Жаїр Болсонару повідомив на своїй сторінці у Twitter. У такий спосіб він вирішив засвідчити повагу до суверенності Ізраїлю.
Про рішення перемістити амбасаду з Тель-Авіва Болсонару заявляв іще під час виборчої кампанії. Бразилія стане третьою країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима, після США та Гватемали.
"Я не бачу нічого складного у перенесенні посольства до Ізраїлю. Це не питання життя і смерті. Ми з усією повагою ставимося до арабського світу. Бразилія - мирна країна, тож ми не хочемо створювати комусь проблеми. Ми прагнемо лише знайти мирний шлях залагодження конфлікту", - наголосив Жаїр Болсонару, президент Бразилії.
по теме
Бразилія перенесе посольство в Ізраїлі до Єрусалима
Бразилія стане третьою країною, яка перенесла дипломатичну установу до Єрусалима, після США та Гватемали
Австралію закликають визнати Єрусалим столицею Ізраїлю
Торік у грудні перенести посольство до Єрусалиму вирішив президент США Дональд Трамп - таке рішення викликало серйозне загострення військового конфлікту у Секторі Гази на кордоні із Палестиною
Міністр енергетики США відвідає Україну
Міністр енергетики США Рік Перрі відвідає Україну наступного тижня. Візит відбудеться у рамках турне посадовця країнами Східної Європи
Візит Меркель в Україну: канцлер Німеччини заговорила українською мовою
Часу на переговори було мало, тож програма візиту виявилася дуже насиченою - з ким зустрілася пані канцлерка і про що говорила?
Новый президент Бразилии намерен перенести посольство в Иерусалим
Новый президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что намерен перенести посольство своей страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим