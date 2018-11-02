Авіакатастрофа у Індонезії: рятувальники продовжують пошуки у морі [ Редактировать ]
У Яванському морі триває пошук другого бортового самописця з пасажирського "Боїнга", що розбився у понеділок. Першу чорну скриньку дайвери знайшли напередодні.
Пристрій серйозно пошкоджений, достеменно невідомо, які дані він записував - технічні параметри польоту чи розмови пілотів.
Лайнер належав бюджетній індонезійській авіакомпанії Lion Air, усі 189 людей на борту загинули. На сьогодні вдалося ідентифікувати останки лише одного пасажира.
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