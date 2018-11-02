Ще одна неприємна поштова історія. ЗМІ повідомили ніби держава готується оподатковувати поштові відправлення з-за кордону вартістю більше 22 євро. Нагадаю, зараз митні платежі не сплачуються з відправлень, сумарна вартість яких до 150 євро.

Джерело новини Громадська рада Державної фіскальної служби. Там обговорювали законопроект, який може поступово - знизити поріг оподаткування. Скандал вибухнув такий, що довелося коментувати і Мінфіну.

Там стверджують, що розуміють несвоєчасність пропозиції. Але показово, що саме такий поріг у 22 євро у міністерстві називають "європейським стандартом". Тобто можна зрозуміти, що за нього все ж таки і будуть боротись.