"Укрпошта" розширить податки на відправлення з-за кордону [ Редактировать ]
Ще одна неприємна поштова історія. ЗМІ повідомили ніби держава готується оподатковувати поштові відправлення з-за кордону вартістю більше 22 євро. Нагадаю, зараз митні платежі не сплачуються з відправлень, сумарна вартість яких до 150 євро.
Джерело новини Громадська рада Державної фіскальної служби. Там обговорювали законопроект, який може поступово - знизити поріг оподаткування. Скандал вибухнув такий, що довелося коментувати і Мінфіну.
Там стверджують, що розуміють несвоєчасність пропозиції. Але показово, що саме такий поріг у 22 євро у міністерстві називають "європейським стандартом". Тобто можна зрозуміти, що за нього все ж таки і будуть боротись.
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