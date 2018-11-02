Володимир Гройсман проінспектував роботу соцслужб. Прем'єр перевірив, як реально працює офіс, в якому українці можуть оформити субсидію. І закликав соціальні служби посприяти отриманню субсидій та додав - "знижку" на комуналку нададуть всім, хто потребує.

"Я ж розумію про те, що ціни на тепло, на гарячу воду є обтяжливими для людей. Тому ми маємо дуже серйозно підтримати кожного. Я наголошую на тому, що ми не могли запобігти зміні ціни, але ми все зробимо для того, щоб захистити кожну людину, яка цього потребує. І зараз всі центри працюють, працює спеціальна комісія для того, щоб розглядати навіть окремо взяті обставини у людини. Я закликаю всіх працівників соціального захисту, щоб вони стояли на стороні тієї людини, яка звернулася за допомогою", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.