Субсидії отримають всі, хто цього потребує - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Володимир Гройсман проінспектував роботу соцслужб. Прем'єр перевірив, як реально працює офіс, в якому українці можуть оформити субсидію. І закликав соціальні служби посприяти отриманню субсидій та додав - "знижку" на комуналку нададуть всім, хто потребує.
"Я ж розумію про те, що ціни на тепло, на гарячу воду є обтяжливими для людей. Тому ми маємо дуже серйозно підтримати кожного. Я наголошую на тому, що ми не могли запобігти зміні ціни, але ми все зробимо для того, щоб захистити кожну людину, яка цього потребує. І зараз всі центри працюють, працює спеціальна комісія для того, щоб розглядати навіть окремо взяті обставини у людини. Я закликаю всіх працівників соціального захисту, щоб вони стояли на стороні тієї людини, яка звернулася за допомогою", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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