Чиновників дотисли! Активісти та родичі онкохворих українців таки змусили Міністерство охорони здоров'я вирішити проблему з відправленням пацієнтів на лікування за кордон. Йдеться про тих людей, кому просто не можуть допомогти в Україні.

Нагадаю, 72 дні родичі пацієнтів пікетували МОЗ. Вони буквально жили під міністерством у наметах. Річ у тім, що гроші на відповідну держпрограму закінчился ще навесні. Додаткових у держбюджеті не було, і єдиний реальний вихід був - перерозподіл коштів між програмами МОЗу.

Проте чиновники місяцями відмовлялись це робити, і погодилися тільки тепер. Усі пацієнти в черзі отримали нарешті гарантійні листи на лікування. Та на жаль, одна людина померла, поки у міністерстві затягували з рішенням.

До речі, у проекті бюджету наступного року така ж проблема з фінансуванням лікування хворих за кордоном. Уряд передбачив у проекті замало коштів.