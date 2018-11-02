Мінохорони здоров'я вирішило проблему з відправкою за кордон на лікування [ Редактировать ]
Чиновників дотисли! Активісти та родичі онкохворих українців таки змусили Міністерство охорони здоров'я вирішити проблему з відправленням пацієнтів на лікування за кордон. Йдеться про тих людей, кому просто не можуть допомогти в Україні.
Нагадаю, 72 дні родичі пацієнтів пікетували МОЗ. Вони буквально жили під міністерством у наметах. Річ у тім, що гроші на відповідну держпрограму закінчился ще навесні. Додаткових у держбюджеті не було, і єдиний реальний вихід був - перерозподіл коштів між програмами МОЗу.
Проте чиновники місяцями відмовлялись це робити, і погодилися тільки тепер. Усі пацієнти в черзі отримали нарешті гарантійні листи на лікування. Та на жаль, одна людина померла, поки у міністерстві затягували з рішенням.
До речі, у проекті бюджету наступного року така ж проблема з фінансуванням лікування хворих за кордоном. Уряд передбачив у проекті замало коштів.
по теме
Провал медреформи: Вадим Рабінович закликав звільнити Уляну Супрун
Профілактичне щеплення від кашлюка, дифтерії і правця дітям у Прикарпатті не роблять протягом року. Все через відсутність препаратів. Питанням номер один у порядку денному - має бути відсторонення від посади виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, - у цьому впевнений народний депутат Вадим Рабінович
Вижити та врятувати: як захистити лікарів "швидкої" від пацієнтів?
Звичайний день звичайного українського міста. Запоріжжя. Щодоби тут на "бойовому" чергуванні кілька десятків бригад швидких. Викликів сотні. І кого рятувати - тяжкохворого пенсіонера, наркомана чи психічно-нестабільну людину медик не обирає
Как улучшить сон: Супрун подтвердила еще один миф
Ульяна Супрун подтвердила еще один миф касательно здоровья человека
Фармацевти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків
Українці можуть залишитися без дешевого "Корвалолу". Фармацевти та експерти застерігають про можливе подорожчання соціальних ліків. Усе через судовий позов одного з виробників. Більше у нашому матеріалі
ДТП в Україні: коли влада почне боротьбу с травматизмом
Давайте обговоримо цю тему із нашею гостею - Іриною Сисоєнко
Чому в України дефіцит медичних робітників?
Більше ста тисяч аварій. Це статистика лише за цей рік. Загиблих кілька тисяч, травмованих - десятки тисяч. Це нагадує радше фронтові зведення. Після кожної масштабної аварії одразу з'являються нові чиновницькі рішення та навіть законопроекти