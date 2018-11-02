Тарифи на газ можна знизити удвічі - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Юлія Тимошенко сьогодні вчергове розкритикувала владу за встановлення нової підвищеної ціни на газ для населення, а значить, і підвищених тарифів. Тимошенко стверджує, що тарифи можна знизити як мінімум вдвічі.
"Ви розумієте, що тариф, коли є монопольний постачальник природного газу, монопольний постачальник тепла, монопольний постачальник електроенергії. Це ще один податок на людей.
Людина не може ухилитися від споживання цих ресурсів з одного джерела. І сьогодні вся ця система тарифів вона використовується не просто як економічний інструмент продажу енергоносіїв, сьогодні система тарифів грубо використовується для отримання надприбутків дуже вузьким колом людей.
Скажіть, будь ласка, хоч є одна країна в світі, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок, це тотальний терор проти українців. А насправді ми розрахуємо кожну копійку, покажемо публічно всі розрахунки, закладемо 30 відсотків рентабельності для розвитку української газо-видобувної галузі.
Газ буде коштувати не більше ну 90 доларів на тисячу кубічних метрів. Ну не 300 як сьогодні", - говорить Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".
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