Юлія Тимошенко сьогодні вчергове розкритикувала владу за встановлення нової підвищеної ціни на газ для населення, а значить, і підвищених тарифів. Тимошенко стверджує, що тарифи можна знизити як мінімум вдвічі.

"Ви розумієте, що тариф, коли є монопольний постачальник природного газу, монопольний постачальник тепла, монопольний постачальник електроенергії. Це ще один податок на людей.

Людина не може ухилитися від споживання цих ресурсів з одного джерела. І сьогодні вся ця система тарифів вона використовується не просто як економічний інструмент продажу енергоносіїв, сьогодні система тарифів грубо використовується для отримання надприбутків дуже вузьким колом людей.

Скажіть, будь ласка, хоч є одна країна в світі, де ринкова ціна встановлюється постановою уряду? Це не ринок, це тотальний терор проти українців. А насправді ми розрахуємо кожну копійку, покажемо публічно всі розрахунки, закладемо 30 відсотків рентабельності для розвитку української газо-видобувної галузі.

Газ буде коштувати не більше ну 90 доларів на тисячу кубічних метрів. Ну не 300 як сьогодні", - говорить Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини".