На Донбасі знову гаряче. Тільки за минулу добу бойовики відкривали вогонь десятки разів. На яких напрямках зараз найбільш напружена ситуація? І чи є втрати? Розповість наш воєнкор Генадій Вівденко.

Загальна ситуація на фронті, на жаль, щодня ускладнюється. Ворог стає агресивнішим у зв'язку із ротацією російських найманців. Найбільше напруга у Приазов'ї - від Маріуполя до Мар'їнки. Також поновилися бої північніше, під Авдіївкою і Станицею Луганською. "Рростріли" противника там уже усталена практика.

"Независимо от времени суток может окрыть по нам огонь из крупнокалиберного оружия, из автоматичнского. Подвоха от противника можно ожидать в любой момент", - говорить Євген, військовослужбовець Збройних сил України.

В район окупованої Горлівки за даними наших військових прибули російські кадрові регулярні війська. Ми були свідками, як професійно обстрілюють наших хлопців. Такими "рваними"серіями з великаліберних кулеметів, мінометів та ствольноі артилерії.

"Отличить мы уже можем за эти годи войни, когда против нас работает регулярная армия и когда гражданские лица", - говорить Сергій, офіцер окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України.

"Очікуємо від противника подальших активних дій, попереду Горлівка. Вони не захочуть її здавать. Вони там зробили дуже сильні укріпрайони. Ешелонована, не в один ешелон. Протяжні траншеї у них, аеророзвідка показує, що в них там техніка і важке озброєння", - пояснює Владислав, офіцер окремої мотопіхотної бригади збройних сил України.

На Донбасі триває так звана позиційна війна. Спочатку противник здійснює простріли. Потім іде серія ударів з мінометів або атаки диверсантів. І в цей час на окуповній території поширюють фейкову інформацію про нібито майбутній наступ українських військ. Командувач об'єднаних сил спростував ці чутки. За словами Наєва, у прифронтовій зоні - планові армійські навчання.

"Об'єднані сили проводять заходи із підготовки воїнів підрозділів. Ми розглядаємо всі сценарії. Маємо бути готовими до будь-яких дій, що передбачено воєнною наукою, але на даний час об'єднані сили на планують жодних наступів", - заявив Сергій Наєв, командувач Операції Об'єднаних Сил.

Водночас результати ворожих обстрілів трагічні. Лише протягом минулоі доби двоє украінських бійців поранені. Один загинув.