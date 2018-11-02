Можливо, саме цей рік останній, коли на українських дорогах безкарно роблять усе, що завгодно. Перевищують швидкість, ігнорують подвійну суцільну, їздять на червоний... Поліція повертає контроль. Як це виглядає? І чи спрацює? Давайте подивимось.

Київ, проспект Перемоги. Одна з ділянок, де тепер поліція з радарами TrueСam постійно контролює швидкість. "Під прицілом" - будь-яке авто у потоці.

"Він фіксує від 1200 метрів. Лазер наводиться на автомобіль, курком фіксується. Ари наближенні ближче 30 метрів робиться фотографія", - говорить Олександр Пилипчук, командир роти патрульної поліції Києва.

Кілька хвилин і екіпаж Олександра фіксує порушника.

"Предстявляется. Перевищуєте швидкість, я бачив, у мене на спідометрі - Скільки ви їхали? - До 80 кілометрів! - А скільки дозволено? - 80 кілометрів".

Про обмеження швидкості у 50 кілометрів водій каже, не знав.

"Думав, що швидкість на проспекті 80 кілометрів, як зазначено на знаках, але тепер дізнався, що після перехрестя не було знака тому я їхав з тою швидкістю яка була до того", - говорить Євген, водій.

Перевищив більше, ніж на 20 кілометрів - штраф 255 гривень. Понад 50 - удвічі більше. Втім, за словами Олександра, багато водіїв швидкість усе ж знизили.

"Їдуть повільніше тому що розуміють, що їх можуть зафіксувати і виписати постанову і це буде штраф. Коли просто попереджували, а не штрафували - порушень було більше", - говорить Олександр Пилипчук, командир роти патрульної поліції Києва.

TrueСam з'явилися в Україні у 2010. Їх закупили тоді ще для ДАІ. Сертифікували та роздали патрулям. Та невдовзі точні радари з дорог зникли. Бо виявилися... неприбутковими, каже експерт.

"В нем есть нестираемый счетик, то есть выходил на дежурство 100 нарушений, возвращался - 150 и за эти нарушения должны были отчитаться. Поэтому ГАИ не очень любили этот прибор, потому что трудно было с ним работать на карман, как они тогда работали", - пояснює Володимир Кривенко, голова Української асоціації систем безпеки дорожнього руху.

Видалити чи змінити дані - неможливо.

"В каждом приборе имеется SD-карта и вставить левую чтобы поработать на карман - не получится. Оно защищено стандартом есть украинские экспертные высновки которые это подтверждают и метрологи дали подтверждение то, что этот прибор измеряет честно", - говорить Володимир Кривенко, голова Української асоціації систем безпеки дорожнього руху.

Аби перевірити точність TrueСam, проводмо власний експеримент. Облаштовуємо автомобіль надточним датчиком швидкості. А ми будемо замірювати швидкість радаром. Виїжджаємо на дорогу.

53,6 десятих кілометра на годину за датчиком. Дані Truecam 53 кілометра. Для чистоти експеримента - друга спроба.

Отже працює прилад - точно.

США, Європа, Австралія. Лазерні "труками" вже давно на озброєнні поліції по всьому світу. В Європі водії вже давно звикли до обмежень в 50, 40 чи навіть 30 кілометрів у містах. І штрафи там набагато суворіші за наші.

У Німеччині за перевищення швидкості на 20 кілометрів штраф 35 євро. На 50 вже дві сотні! В Іспанії - ще суворіше - розцінки вищі у два з половиною рази. А у Франції любов до швидкої їзди може коштувати - півтори тисячі євро та ще й машини на додачу!

Крім того, у більшості європейських країн за серйозне перевищення - забирають права на кілька місяців. І нараховують штрафні бали, за які потім доведеться знову здавати іспит.

Бельгія. Країна, де з одні з найсуворіших обмежень швидкості. Мустафа працює таксистом у Брюсселі вже понад 10 років. З обмеженнями категорично не згоден. Але доводиться дотримуватись правил.

"Це велика проблема для нас тут, у Брюсселі. Бо намагаєшся довезти пасажирів якнайшвидше, тому і їдеш скоріше. Але є райони з обмеженням у 30 кілометрів на годину! І ні кілометром швидше! Ну як так їздити?" - говорить Мустафа, водій таксі у Брюсселі.

Перевищив хоча б на два кілометри - плати 80 євро. Швидше - більше. Не згоден - суд.

"Ось, бачите. Цей знак означає, що далі висить камера чи радар. А ось і він. Он бачите?"

"Не знаю нікого, кому б вдалося скасувати штраф через суд. Одного разу я забув сплатити штраф через операцію на серці, як раз на наступний день після цього мене викликали в суд. Звісно, я не прийшов. В результаті мені присудили сплатити 1600 євро! Ще й можна отримати два місяці в'язниці".

"Поліцейські мають право ховатися чи не в кущах, маскувати радари. Пролітаєш повз і все - приходить величезний штраф. Іноді ставлять просто у контейнери для сміття біля дороги. Думаєш це сміття, а це твої гроші, які ти щойно втратив".

Та українські патрульні ховатися не будуть, обіцяють у поліції. Тут кажуть - головне не штраф, а порятунок життя! За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, зниження швидкості лише на 10 кілометрів з шістдесяти до п'ятдесяти - зменшує ризик загибелі пішохода у чотири рази! Лише торік на наших дорогах загинули майже трьох з половиною тисячі людей. І багатьох із них можна було б врятувати.

"Це саме превенція і попередження цього правопорушення, як перевищення шкидвості і як наслідок попередження дтп з тяжкими наслідками - з потерпілими і загиблими. Навіть той спосіб як ми це робимо говорить про максимальну відкритість", - говорить Олексій Білошицький, перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції України.

Уже найближчим часом кількість патрулів із радарами на українських дорогах збільшать. А наступним кроком стане автоматизована фіксація - зі стаціонарними радарами та камерами.