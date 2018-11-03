В четверг вечером, 1 ноября, в римском метро двое украинцев напали на гражданина Индии: они устроили драку и пытались ограбить мужчину. По данному факту местная полиция открыла производство. Об этом сообщает Roma Today.

Инцидент произошел в наземном метрополитене Рим-Лидо, который соединяет Рим с Остией. Видео драки в Facebook опубликовал пользователь David Ognibene. На ролике видно, как двое парней агрессивно ведут себя в отношении одного из пассажиров. Один из участников инцидента на украинском языке называет себя фашистом и громко ругается.

Через некоторое время ссора переросла в драку. В результате нее один из украинских парней нанес сильную травму мужчине индийской внешности. Травмы получила и женщина, которая пыталась защитить потерпевшего, – у нее было разбито лицо.

Поскольку потерпевший не обращался с заявлением в полицию, та была вынуждена воспроизвести события с помощью камер наблюдения и опроса нескольких свидетелей. Выяснилось, что двое 23-летних украинцев, прежде чем ударить пассажира (им действительно оказался 28-летний индус) и травмировать 57-летнюю украинку, пытались ограбить потерпевшего.

После инцидента парней оперативно задержали правоохранители, которые впоследствии сообщили об инциденте судебной власти. Следственный судья открыл производство против украинцев по факту попытки ограбления.

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