Побувати у кабіні машиніста за допомогою VR-окулярів, проголосувати за символ "Укрзалізниці" та побачити 3D макети потягів майбутнього - 3 та 4 листопада у Мистецькому Арсеналі проходитиме виставка "Залізниця: мандрівка у часі і просторі".



Під час виставки гості потраплять у "машину часу" і побувають у минулому, теперішньому і майбутньому залізниці. У залі "Відправлення" відвідувачі побачать інтерактивне купе кінця 19-го сторіччя та раритетні експонати, серед яких телеграфний апарат Морзе 1837 року, костюм залізничника часів Австро-Угорщини та фрагмент рейки 1870 року. У залі "Подорож" на відвідувачів чекає інтерактивна мапа України, захоплюючі історії залізничників, зона VR 360 та голосування за символ "Укрзалізниці". Експозиція закінчується у залі "Прибуття", де гості зможуть дізнатися про найшаленіші ідеї, які назавжди змінять залізницю у майбутньому - вертикальні вокзали, потяги-гібриди та навіть поїзди в космос.



Дати: 3-4 листопада.

Графік роботи виставки: з 11:00 до 20:00

Групові екскурсії: з 12:00 до 18:00 (щогодини, безкоштовно)

Адреса: м. Київ, вул. Лаврська 10-12, Мистецький Арсенал.

Вхід вільний