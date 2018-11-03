Встреча Порошенко с Вафоломеем: о чем договорились [ Редактировать ]
3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках своего официального визита в Турцию.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.
Переговоры проходят накануне накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной Церкви.
Ранее сообщалось, что Томос для автокефалии Украина может получить уже в ноябре.
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