3 ноября президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле в рамках своего официального визита в Турцию.

Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Переговоры проходят накануне накануне подписания исторического соглашения о создании независимой Украинской православной Церкви.

Ранее сообщалось, что Томос для автокефалии Украина может получить уже в ноябре.