Французский актер резко раскритиковал Голливуд [ Редактировать ]
Известный французский актер Венсан Кассель считает Голливуд слишком одержимым "культом тела", тогда как на самом деле было бы намного лучше уделять внимание "настоящему таланту", передает "Сегодня".
Венсан считает, что гора мышц, которой очередная полураздетая звезда Marvel небрежно поигрывает на экране, только отвлекает зрителей от собственно актерского мастерства. Кассель уверен, что создать образ "крутого парня" можно и без необходимости раскачиваться до состояния Халка Хогана.
Актер признался, что сегодня все накачанные, а в Голливуде царит закон мускулатуры, однако к актерской игре это никакого отношения не имеет.
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