На Донбассе ранен украинский военный [ Редактировать ]
С начала текущих суток российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил четыре раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранив одного военнослужащего. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела оборонительных позиций подразделений Объединенных сил", - цитирует "УНН" пресс-секретаря.
Гуцуляк отметил, что с полуночи со стороны оккупированного села Саханка враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Широкино. Также из стрелкового оружия оккупанты вели обстрелы в районе Золотого-4, из гранатометов - возле Водяного и из вооружения БМП - в районе населенного пункта Первомайское.
За минувшие сутки украинские силы понесли потери.
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