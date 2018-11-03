Верховная Рада должна срочно переходить от рассмотрения ничего не значащих политических вопросов к решению социально-экономических проблем, главными из которых являются тарифы. Об этом заявил Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 2 ноября.

Комментируя по просьбе ведущего результаты встречи Председателей депутатских фракций Верховной Рады с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, оппозиционер отметил, что её визит в Украину – это своего рода инспекция, поскольку она, как один из гарантов Минского протокола, чувствует свою ответственность за наше государство.

"Во время встречи спикер парламента пытался показать, что у нас в государстве существует единое мнение по всем вопросам. Но это не так, у нас с властью разные позиции практически по всему. Прежде всего, у ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА абсолютно противоположная провластной позиция по тарифам. Мы считаем, что надо быть реалистами: такое увеличение тарифов, которое анонсировало правительство, является последним шагом к полному обнищанию населения. И то, что госпоже Меркель рассказали в Кабмине и Администрации президента, мол, субсидий хватает, они будут адресными – все это неправда. Субсидий не хватает, люди не могут оплачивать счета по таким ценам, и мы честно сказали канцлеру об этом, ведь она должна знать альтернативную точку зрения. И я считаю, что мы сделали абсолютно правильно, потому что в регионах люди просто с ужасом ждут, какими будут цены на газ в новых платежках", – заявил Юрий Бойко.

Он рассказал, что уже в ближайшее время фракция ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА представит законопроект, который экономически обоснует и предложит установить верхнюю планку повышения цены на газ для населения в 5000 гривен. "Мы подробно и детально распишем, как этого достичь, а уже с учетом такой цены будем разрабатывать систему субсидий. Кстати, как раз на ту цену, которую мы предлагаем, субсидий, заложенных в проекте бюджета на следующий год, и хватит", – подчеркнул Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА.

Парламентарий отметил, что вопреки сугубо политической повестке дня, которая предлагается властью на следующую парламентскую неделю, фракция оппозиционеров внесёт несколько действительно важных для каждого украинца вопросов. "Мы хотим, чтобы Верховная Рада рассмотрела три ключевых вопроса: во-первых, тарифы; второе – проект бюджета-2019; и третий вопрос – это проведение выездного заседания Кабинета Министров в Луганской области, ведь там сложилась критическая ситуация как с выплатой задолженности по зарплате шахтерам, так и с энергетическим обеспечением региона. Мы считаем, что парламент уже достаточно времени потратил на совершенно ничего не значащие вещи, и уже давно должен заняться теми вопросами, решения которых требует весь украинский народ", – подчеркнул Юрий Бойко.