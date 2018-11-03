В Киеве девушка насмерть разбилась упав с пожарной вышки на глазах сверстников. В полиции рассматривают инцидент как самоубийство, говорится в сообщении правоохранителей.

Инцидент произошел 2 ноября в Оболонском районе города. В полицейский участок поступило сообщение о том, что девушка 2002 года рождения упала с пожарной вышки. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Также в полиции рассматривают данные пользователей социальных сетей, согласно которым девушка покончила с собой из-за проблем с любовью на глазах у свидетелей - также подростков. Информацию о свидетелях в полиции также подтвердили.

Ранее девушка покончила с собой, оставив загадочное послание.