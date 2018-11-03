В США обрушилось здание Amazon, есть жертвы (фото, видео) [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 2 ноября, в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел обвал сортировочного центра Amazon, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает CNN.
Спасатели предполагают, что обвал стены был вызван непогодой, которая бушевала накануне – грозы с порывами ветра и сильным дождем.
Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh— Jennifer Franciotti (@wbaljfro) 3 ноября 2018 г.
"Я стоял внутри здания и разговаривал с одним из парней. Потом я пошел в левое крыло здания, он – в правое. И вдруг мы услышали эти громкие звуки. Что-то падало с огромной силой. Это чувствовалось, как везде падают бомбы. И вся сторона здания просто начала падать", – рассказал работник Amazon Брандон МакБрайд, который на момент инцидента находился внутри.
Wow. Guy shoots video after he, his truck, and the Amazon fulfillment center in Baltimore were hit be what looks like a tornado 🌪 @wusa9 pic.twitter.com/ZFi0mPYYGk— Bruce Leshan (@BruceLeshan) 3 ноября 2018 г.
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.
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