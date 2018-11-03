Нові американські санкції проти Ірану. Тепер будь-яка країна, яка купить іранську нафту, відчує потужний економічний тиск Вашингтона. Втім, є і винятки.

Більше розкаже Антон Готліб.

Президент Трамп дотримав слова - підписав пакет санкцій проти Ірану.

Він стосується імпорту іранської нафти, суднобудування в Ісламській республіці та банківської сфери. Тим самим Білий дім пускає в хід свою погрозу істотно послабити економіку Тегерана.

"Через кілька хвилин я підпишу Президентський меморандум, щоб почати відновлення ядерних санкцій США щодо іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Тепер будь-яка країна, яка купуватиме іранську нафту, імпортуватиме в Іран обладнання чи даватиме його банкам кредити - потрапить під американські санкції. Виняток зроблено лише для 8-ми країн, зокрема Туреччини. Але в цьому списку немає жодної європейської держави.

Мета нових санкцій, за словами держсекретаря Марка Помпео, позбавити іранський режим доходів, які дозволяють йому сіяти смерть і руйнування.

У Тегерані відреагували на рішення Вашингтона дуже жорстко.

"Наша нація завжди була сильною і в цей день народ Ірану повинен бути впевненим, що уряд не боїться нових американських загроз. уряд зробить все можливе, щоб зменшити наслідки будь-яких проблем", - заявив Хасан Рухані, президент Ірану.

Америка звинувачує Тегеран у безпосередній підтримці терористів по всьому світу. На Близькому Сході Іраном створено справжню шиїтську вісь - від Ємену до Лівану, усюди дружні йому угруповання і режими. Головна мета - Ізраїль, якому ісламська республіка погрожує знищенням. Саме захист свого основного близькосхідного союзника і є основною метою американських санкцій.

Напередодні, ізраїльський прем'єр Нетаніягу заявив, що розвідка його держави запобігла безлічі терактів в Європі, які готували іранці зі своїми союзниками.

Нові санкції в Єрусалимі вітають, але як і раніше стверджують - якщо Тегеран не відмовиться від наміру володіти ядерною бомбою, Ізраїль вирішить цю проблему військовим шляхом.