США запровадили санкції проти Ірану [ Редактировать ]
Нові американські санкції проти Ірану. Тепер будь-яка країна, яка купить іранську нафту, відчує потужний економічний тиск Вашингтона. Втім, є і винятки.
Більше розкаже Антон Готліб.
Президент Трамп дотримав слова - підписав пакет санкцій проти Ірану.
Він стосується імпорту іранської нафти, суднобудування в Ісламській республіці та банківської сфери. Тим самим Білий дім пускає в хід свою погрозу істотно послабити економіку Тегерана.
"Через кілька хвилин я підпишу Президентський меморандум, щоб почати відновлення ядерних санкцій США щодо іранського режиму. Ми запровадимо найвищий рівень економічних санкцій", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Тепер будь-яка країна, яка купуватиме іранську нафту, імпортуватиме в Іран обладнання чи даватиме його банкам кредити - потрапить під американські санкції. Виняток зроблено лише для 8-ми країн, зокрема Туреччини. Але в цьому списку немає жодної європейської держави.
Мета нових санкцій, за словами держсекретаря Марка Помпео, позбавити іранський режим доходів, які дозволяють йому сіяти смерть і руйнування.
У Тегерані відреагували на рішення Вашингтона дуже жорстко.
"Наша нація завжди була сильною і в цей день народ Ірану повинен бути впевненим, що уряд не боїться нових американських загроз. уряд зробить все можливе, щоб зменшити наслідки будь-яких проблем", - заявив Хасан Рухані, президент Ірану.
Америка звинувачує Тегеран у безпосередній підтримці терористів по всьому світу. На Близькому Сході Іраном створено справжню шиїтську вісь - від Ємену до Лівану, усюди дружні йому угруповання і режими. Головна мета - Ізраїль, якому ісламська республіка погрожує знищенням. Саме захист свого основного близькосхідного союзника і є основною метою американських санкцій.
Напередодні, ізраїльський прем'єр Нетаніягу заявив, що розвідка його держави запобігла безлічі терактів в Європі, які готували іранці зі своїми союзниками.
Нові санкції в Єрусалимі вітають, але як і раніше стверджують - якщо Тегеран не відмовиться від наміру володіти ядерною бомбою, Ізраїль вирішить цю проблему військовим шляхом.
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