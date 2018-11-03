Війна на Донбасі: знімальна група телеканалу "Інтер" потрапила під ворожий обстріл [ Редактировать ]
На Донбасі бойовики 22 рази - порушили режим тиші. Неподалік Широкиного вороги вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ситуація ускладнилася і в районі Красногорівки та Мар'їнки - наша знімальна група просто посеред дня потрапила під ворожий обстріл. Подробиці далі.
Щойно прибуваємо на позицію - поруч пролітає куля ворожого снайпера великого калібру. 12-та година дня.
"З десятої по п'ятнадцяту він постійно прострілював наші позиції, це зараз - чим далі - тим частіше трапляється", - говорить Сергій, військовослужбовець ЗСУ.
Згодом - ще один постріл. А після - ворог відкриває вогонь з кулемета. Нашим солдатам доводиться відповідати, аби противник не спробував здійснити вилазку.
"Это уже наш ответ - накрывают снайпера, если засекли... то, по ходу, да - все просматривается, зеленка упала. Он все прекрасно видит", - говорить Дмитро, військовослужбовець ЗСУ.
Бій триває близько 10 хвилин. Наші бійці намагаються блокувати ворожого снайпера. Біжимо в укриття.
"Все в траншею!"
"ДШКА с той стороны - сразу стреляет".
Тільки но снайпер попрацював по наших позиціях - доводиться ховатися в траншеях висока небезпека. Наші вимушені відкрити вогонь у відповідь.
"С той стороны работает снайпер. Немножко проучить же надо - чтобы больше не стрелял", - говорить Ілля, військовослужбовець ЗСУ.
Нарешті противник замовкає, отримавши відсіч. Такими нападами ворог, зокрема, намагається завадити Об'єднаним силам укріплюватися в цьому районі.
Наші солдати кажуть - дійшло вже до мінометних обстрілів з того боку.
"Работают 12,7 "утесом" - прицельно работают. Подключился АГС, было по нам минометами 82-е. Мы сейчас как в тире - нас видно и они по нам работают каждый день. Снайпер - это нормально", - говорить Олександр військовослужбовець ЗСУ.
З боку окупованої Старомихайлівки, що на околиці Донецька, противник нарощує сили.
"Те, що ми бачимо в оптику - то російська форма на всіх. На всіх!", - говорить Дмитро, офіцер ЗСУ.
На нашій передовій зазначають: з того боку підійшов дуже небезпечний та підступний ворог, який має характерну, російську, тактику ведення бою, опробувану на Північному Кавказі.
Тим часом по нашому сусідньому підрозділу противник починає гатити з крупнокаліберної артилерії.
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