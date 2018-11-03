До Дня залізничника у Києві відкрили галузеву експозицію у Мистецькому Арсеналі [ Редактировать ]
Міжнародний день залізничника відсвяткували в Україні. До професійного свята в столиці відбулась низка заходів, серед яких - відкриття експозиції, де презентували нові інфраструктурні проекти. Подробиці знає Юлія Жешко.
270 тисяч працівників з усієї України, майже половина з яких - віком до 35 років. Відтоку кадрів не передбачається, а кваліфікації робітників - можуть позаздрити найбільші корпорації світу.
Такі дані публікує найбільший роботодавець країни ПАТ "Укрзалізниця". До дня залізничника працівникам влаштували справжній інтерактив.
Усе, чим може пишатись українська залізниця - зібрали в столичному Мистецькому Арсеналі. Сюди запросили гостей. Декілька тисяч працівників залізниці із більшості областей країни прибули відзначити професійне свято.
"Хочемо показати, по перше, що "Укрзалізниця" змінюється, трансформується. Саме тому тут представлені 3 основних зали. Пункт відправлення - це наше минуле. Подорож - це сьогодення. І пункт призначення - майбутнє", - говорить Ольга Безпалько, працівник ПАТ "Укрзалізниця", організатор заходу.
Саме трансформації залізничної галузі присвятили експозицію. А за останні роки - змінилось не мало, кажуть працівники.
"Компания изменила вектор. Начали делать акцент на молодежи. Потому что - это будущее. Если не будет молодых кадров, и будущего у компании не будет. Также, закупаются новые составы, восстанавливается инфраструктура", - говорить Євген Медяник, працівник Донецької залізниці, ПАТ "Укрзалізниця".
"Змінилося і саме відношення людей, які подорожують. Тобто пасажирів - до "Укрзалізниці" і керівництва до пасажирів", - говорить Маргарита, працівник ПАТ "Укрзалізниця".
Якщо раніше, потяг мав на меті лише доставити пасажира з точки "А" в точку "Б", то тепер - неабияку увагу приділяють сервісу та комфорту. Самі залізничники кажуть - змінами задоволені. Проте зізнаються, професія досить складна.
"- Як довго випрацюєте на залізниці? - Усе життя. Справді, з 1980 року. Вона складна, вона відповідальна, необхідна. Та, яка потребує якостей від людей - порядних", - говорить Ольга Лагуцька, вагонний майстер "Одеса ДЕПО" ПАТ "Укрзалізниця".
"Вона складна, в першу чергу тому, що велика відповідальність для людей. Це і життя пасажирів і цінність вантажів", - говорить Вадим, працівник ПАТ "Укрзалізниця".
Колишня та сучасна залізниця і досі мають багато спільного. Але нові проекти орієнтуються на надрозвинені технології, таких країн як Австралія та Північна Америка:
"Ми прагнемо, аби людина могла займатись суто стратегічними завданнями, які закладаються в комп'ютер. А вже сама система контролюватиме рутинні операції".
WOW-експозиція включає й презентацію нових проектів. Серед яких - залізна дорога з Києва до "терміналу Д" - аеропорту "Бориспіль":
"Унікальність цієї залізниці в тому, що тут повністю оновлена сигналізація, централізація та блокування на всій ділянці. Тобто, нові світлофори, знаки, стрілочні переводи".
Будівельні роботи вже завершені, кажуть працівники. Презентувати проект обіцяють вже за кілька днів. І додають - за роки Незалежності, цей залізничний шлях перший, що побудований "з нуля".
Проте, і на цих досягненнях ПАТ "Укрзалізниця" зупинятись не збирається. Залізну дорогу, як і систему праці - постійно вдосконалюють.
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